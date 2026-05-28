Нейробиолог объяснил, как можно омолодить мозг

Речь идёт о воздействии на его структуры, отвечающие за перевод знаний из кратковременной памяти в долговременную, а также за «консолидацию информации».

Такой подход более эффективен, чем пересадка и клонирование. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал основатель «Центр Развития Мозга» Илья Мартынов.

«Сейчас разработаны методы омоложения мозга. С помощью факторов Яманаки мы можем уже омолодить гиппокамп — это структура, отвечающая за консолидацию информации, перевод из кратковременной памяти в долгосрочное хранилище. Уже есть эксперименты, которые показывают, что это возможно. Кстати, омоложение идёт именно из мозга, по некоторым данным, это в гипоталамусе контролируется — там находятся факторы, которые рассылают клеткам сигнал о старении синхронном. Есть такая гипотеза. Лучше идти по этому пути, чем пересаживать голову, клонировать».

Ранее ВЦИОМ провёл телефонный опрос среди 1600 взрослых россиян. В результате выяснилось, что 42% опрошенных выступают за полный запрет клонирования людей, вплоть до уголовной ответственности. Почти каждый третий считает, что нужно не запрещать клонирование, а только ввести строгие ограничения на его проведение. Каждый седьмой полагает, что клонирование человека не требует ни запрета, ни ограничений. Затруднились с ответом 13% респондентов.