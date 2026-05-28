Отказ от вредной привычки может снизить риск развития деменции

Отказ от курения может значительно снизить риск развития деменции и замедлить ухудшение когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Чжэцзянского университета в Китае. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали данные более 32 тысяч взрослых людей, за которыми наблюдали в течение 25 лет. За это время было зафиксировано 5868 случаев деменции. Выяснилось, что у людей, бросивших курить, риск развития заболевания оказался заметно ниже по сравнению с продолжающими курить.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, кто после отказа от сигарет набрал мало веса или вовсе не прибавил в массе. Участники с умеренным набором веса после отказа от курения также сохраняли более низкий риск деменции, тогда как при наборе более 10 килограммов связь становилась слабее.

Ученые также обнаружили, что риск деменции продолжал снижаться с каждым годом после отказа от курения. Примерно через семь лет показатели бывших курильщиков почти сравнивались с показателями людей, которые никогда не курили.

По словам авторов, результаты показывают, что отказ от курения может поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Однако важную роль играет и образ жизни после отказа от сигарет, включая контроль веса и общее состояние здоровья.

