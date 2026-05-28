Ученые раскрыли, какие участки мозга уязвимы к развитию опухолей

Ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума выяснили, почему разные виды опухолей мозга возникают в определенных его областях: развитие рака зависит не только от мутаций, но и от биологических особенностей конкретных участков нервной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты давно замечали, что разные виды опухолей возникают в определенных отделах мозга. Например, глиобластомы чаще формируются в полушариях головного мозга, а медуллобластомы — в мозжечке. Однако причины такой избирательности оставались неизвестными.

Для изучения механизма исследователи использовали модель плодовых мушек Drosophila, нервная система которых во многом подчиняется тем же принципам развития, что и человеческий мозг. Ученые изменили гены, отвечающие за поддержание идентичности нервных клеток. В результате зрелые нейроны превращались в стволоподобные клетки и начинали бесконтрольно делиться, формируя опухолеподобные образования.

Несмотря на то что аномальные клетки появлялись по всей центральной нервной системе насекомых, устойчивый рост опухолей наблюдался только в отдельных областях мозга. Это позволило предположить, что разные зоны нервной системы обладают неодинаковой восприимчивостью к развитию рака.

Ключевую роль в этом процессе, как показало исследование, играет белок Chinmo, регулирующий развитие стволоподобных клеток. Ученые обнаружили, что в областях мозга с высоким уровнем Chinmo аномальные клетки продолжали активно делиться и формировали опухоли. Напротив, в участках, где этот белок практически отсутствовал, такие клетки не могли поддерживать опухолевый рост.

Авторы исследования подчеркивают, что у человека отсутствует прямой аналог Chinmo, однако результаты указывают на существование сходных механизмов, определяющих восприимчивость тканей мозга к раку. По мнению исследователей, понимание факторов, создающих условия для развития опухолей, может в будущем помочь в разработке новых методов профилактики и терапии.

