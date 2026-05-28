Названо главное условие для сохранения здоровья сосудов после 60

Ученые из Каролинского Института в Швеции выяснили, что хорошая физическая форма в возрасте 30-50 лет помогает сохранить эластичность артерий в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports (SciRep).

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, причем одним из ранних признаков повышенного риска инфаркта и инсульта считается жесткость артерий. Исследователи решили проверить, может ли физическая активность в молодом и среднем возрасте влиять на этот показатель и состояние сосудов спустя десятилетия.

Работа основана на данных шведского долгосрочного исследования SPAF-1958, в котором приняли участие 425 человек. За их здоровьем наблюдали на протяжении всей взрослой жизни — замеры жесткости артерий и другие обследования проводились в 34, 52 и 63 года. Участники проходили тесты на велоэргометре для оценки уровня физической подготовки и регулярно сдавали анализы крови на оценку уровня липидов — важных для работы организма жироподобных соединений.

Результаты показали: у людей, которые в 34 и 52 года имели более высокий уровень физической подготовки, в 63 года сосуды оставались более эластичными. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов риска, как артериальное давление, масса тела, курение и уровень холестерина.

При этом показатели холестерина, включая уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, не были связаны с состоянием артерий так же тесно, как физическая форма.

По словам исследователей, регулярная физическая активность оказывает долгосрочное влияние на здоровье сосудов, которое невозможно оценить только по анализам крови. Ученые подчеркивают, что поддерживать хорошую физическую форму важно уже с молодого возраста для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Следующий этап исследования пройдет с участием 68-летних добровольцев — ученые хотят выяснить, как изменения физической формы со временем влияют на здоровье сосудов.

