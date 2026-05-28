Названы популярные напитки, которые снижают симптомы депрессии

Ежедневное употребление фруктового сока или смузи может помочь улучшить психическое состояние. К такому выводу пришли ученые из Ньюкаслского университета в Великобритании. Исследование опубликовано в British Journal of Nutrition (BJN).

В эксперименте приняли участие 42 взрослых человека, которые обычно ели мало фруктов и овощей. Добровольцам помогли увеличить их количество в рационе до рекомендованных «5 порций в день». Часть участников дополнительно каждый день выпивала стакан 100-процентного фруктового сока или смузи.

Спустя четыре недели обе группы стали питаться полезнее, однако у людей, употреблявших соки и смузи, показатели депрессии оказались заметно ниже. Разница составила 2,52 балла по шкале оценки депрессивных симптомов.

При этом ученые не обнаружили негативного влияния напитков на обмен веществ или уровень сахара. Также участники продолжили получать достаточно клетчатки из цельных фруктов и овощей.

Авторы работы считают, что простые изменения в рационе могут стать доступным способом поддержки психического здоровья. По их словам, фруктовые соки и смузи способны облегчить достижение нормы потребления фруктов и овощей, особенно для людей, которым сложно придерживаться здорового питания.

Ранее стало известно, что комбуча на основе зеленого чая и улуна защищает клетки от старения.