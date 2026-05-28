Исследование подтвердило влияние стресса у отца на физическое развитие ребенка

Исследователи из Университета Колорадо в Аншутце установили, что стресс, перенесенный мужчиной до зачатия, способен влиять на физическое развитие ребенка. Согласно работе, опубликованной в журнале iScience, переживания отца изменяют молекулярный состав сперматозоидов, что в дальнейшем отражается на росте и развитии потомства, подчеркивая важность психологического состояния будущих родителей на этапе планирования беременности.

В ходе эксперимента, результаты которого были представлены в научном журнале iScience, специалисты изучили влияние малой молекулы let-7f-5p на развитие эмбриона. Данное вещество реагирует на стрессовые факторы и присутствует в сперматозоидах. Ученые выявили, что при стрессе его концентрация возрастает, что может корректировать развитие эмбриона на самых ранних стадиях и влиять на рост ребенка после рождения. Полученные данные указывают на то, что воздействие стресса до зачатия передается через биологические сигналы в половых клетках, а не через изменения в структуре ДНК, рассказывает Medicalxpress.

Для проверки гипотезы исследователи искусственно повысили уровень молекулы let-7f-5p в оплодотворенных яйцеклетках мышей, имитируя последствия отцовского стресса. Эксперимент показал, что потомство мужского пола, подвергшееся воздействию повышенных концентраций данного вещества, отличалось более крупными размерами и удлиненными костями, даже при условии стандартного рациона. Это подтверждает предположение о том, что сперматозоиды передают потомству не только генетическую информацию, но и молекулярные сигналы, сформированные жизненным опытом, включая перенесенные стрессы.

Ведущий автор исследования Трейси Бейл отметила, что сперматозоиды содержат сведения об опыте отца, способные оказывать влияние на раннее развитие и долгосрочное здоровье детей. Соавтор работы Нил Эпперсон добавил, что биологические механизмы, связанные со стрессом в зародышевой линии, не являются статичными и адаптируются в ответ на внешние факторы, что непосредственно сказывается на развитии эмбриона. Данные результаты дополняют ранее опубликованные материалы, связывающие стресс с изменениями в метаболизме, поведении и развитии нервной системы потомства, демонстрируя, что та же биологическая система регулирует и физический рост.

Специалисты указали, что наиболее значимое влияние оказывает хронический или повторяющийся стресс. В качестве примеров были названы напряженная работа, финансовые трудности или уход за тяжелобольными родственниками. Ученые пояснили, что повышение уровня соответствующей молекулы в сперме может незаметно корректировать параметры роста организма еще до рождения, а последствия таких изменений проявляются в дальнейшем.

Исследователи сделали вывод, что состояние здоровья до зачатия влияет не только на генетику, но и на биологические процессы, зависящие от жизненного опыта. Полученные данные расширяют понимание того, как биология стресса может транслироваться между поколениями, и подтверждают значимость подтверждают значимость учета факторов здоровья обоих родителей на этапе подготовки к зачатию.