Ученые научились видеть бор в опухоли во время терапии рака

Одним из способов борьбы с онкологией является нерадиоактивный изотоп бор-10. Он вводится в зараженные клетки, накапливается там, затем облучается нейтронами. В итоге бор "сгорает", прихватывая с собой опухолевые клетки. Сколько нужно бора для эффективного лечения?

На этот вопрос ищут ответ специалисты института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ СО РАН), впервые успешно применившие метод гамма-спектрометрии на ускорителе нейтронов VITA, который создан для развития бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ).

Как отмечают в институте, врачам крайне важно точно знать дозу бора, скорость его выведения из организма и количество произошедших ядерных реакций. Именно эти данные позволяет получить метод мгновенной гамма-спектрометрии. Физики ИЯФ СО РАН провели эксперименты на десяти кошках и собаках со злокачественными опухолями, доказав, что с помощью этого метода можно в реальном времени следить за концентрацией бора, не повреждая ткани.

БНЗТ считается одним из самых передовых методов борьбы с раком. В отличие от обычной лучевой терапии, здесь возникает четыре вида дозы (борная, азотная, от быстрых нейтронов и гамма-излучения). Основная из них - борная. Ее измеряют по особому излучению, которое возникает при реакции бора с нейтроном.

Раньше этот метод не применяли, потому что детекторы пытались ставить слишком близко к пациенту, и они быстро выходили из строя от потока нейтронов. Новосибирские ученые поступили иначе: они установили чувствительный спектрометр из особо чистого германия на расстоянии шести метров в соседней комнате, просверлили отверстие в стене и защитили прибор свинцом и кадмием. Сначала методику проверили на пробирках с бором, а затем на животных с опухолями.

"Эффективность БНЗТ заключается не только в том, чтобы удалить опухоль, но и минимально повредить здоровые клетки", - подчеркивает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Дмитрий Касатов.

Эксперименты на кошках и собаках подтвердили эффективность метода. Выяснилось, что у разных животных бор накапливается и выводится по-разному - в зависимости от типа опухоли, ее размера и других, пока не понятных ученым, факторов. Анализы крови, которые традиционно используют для оценки содержания бора, часто расходятся с данными гамма-спектрометрии. Это доказывает, что для точного планирования терапии необходима именно прямая гамма-спектрометрия.

Одна установка VITA уже работает в новосибирском Академгородке, другая - в Национальном исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве. Там планируют начать клинические испытания на людях в 2027 году. Разработанный метод контроля за бором станет важным шагом к повышению эффективности и безопасности лечения.