В Сеченовском Университете создали систему для заживления ожогов

Специалисты Сеченовского университета создали новую систему лечения ожогов, которая существенно совершенствует традиционное лечение гидрогелем. К этом веществу добавляются микро- и наногели, меняющие свойства по мере охлаждения раны, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые Института регенеративной медицины и Клиники кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова Сеченовского Университета разработали гибридную гидрогелевую систему для лечения ожоговых поражений кожи. В отличие от традиционных гидрогелевых повязок, новая система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем (макроматрицей). Это позволяет управлять высвобождением терапевтических веществ в зависимости от температуры раневой поверхности", - отметили в пресс-службе.

Температура ожоговой раны выше, чем у окружающих тканей, и постепенно снижается по мере заживления. Исследователи использовали это свойство как механизм управления. Синтезированные микро- и наногели на основе термочувствительных сополимеров N-изопропилакриламида изменяют свои свойства в диапазоне 37-42 градусов. Благодаря этому можно контролировать скорость высвобождения активных компонентов - антибактериальных и противовоспалительных веществ, а также факторов, стимулирующих регенерацию кожи.

"Мы использовали естественное свойство ожоговой раны - повышенную температуру, которая постепенно снижается по мере заживления. Это позволило нам сделать систему, которая сама регулирует высвобождение активных веществ. Такой подход позволяет точнее подстраиваться под динамику раневого процесса", - рассказала руководитель проекта, заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Анастасия Шпичка.

В ходе работы ученые получили стабильные однородные микро- и наногелевые частицы на основе термочувствительного полимера, сохраняющие свойства после стерилизации. Эксперименты показали, что такие структуры эффективно удерживают модельные терапевтические вещества и обеспечивают их контролируемое высвобождение.

Биосовместимость разработанной системы подтверждена в экспериментах на модели кожи и лабораторных животных. По мысли авторов, такой подход может повысить эффективность лечения ожоговых ран, в том числе тяжелых. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.