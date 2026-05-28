Европа может стать очагом распространения вируса чикунгунья

Ученые из Чжэцзянского университета китайской медицины выяснили, что из-за изменения климата вирус чикунгуньи может значительно расширить ареал распространения и к концу XXI века затронуть умеренные регионы Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на западные научные издания. Чикунгунья — вирусное заболевание, передающееся комарами. ВОЗ относит его к «забытым тропическим болезням». Вирус сопровождается высокой температурой, выраженными болями в суставах, мышцах и спине, а также головной болью, слабостью, тошнотой и кожной сыпью.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в 2026 году в мире было зарегистрировано около 33 тыс. случаев инфекции, включая девять летальных исходов, преимущественно в Южной Америке. Сейчас заболевание не является эндемичным для Европы и Северной Америки, а выявляемые случаи чаще связаны с поездками в тропические регионы.