Выявлен скрытый триггер болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили экспериментальные соединения, способные подавлять воспаление мозга, связанное с болезнью Альцгеймера. Работа опубликована в журнале npj Drug Discovery.

Исследование сосредоточилось на ферменте cPLA2 (кальций-зависимая фосфолипаза A2), который, как показали результаты, может играть важную роль в развитии нейровоспаления.

Ученые изучали носителей варианта гена APOE4 — главного известного генетического фактора риска болезни Альцгеймера. Оказалось, что у людей с повышенной активностью cPLA2 вероятность развития заболевания была выше.

При этом полностью блокировать фермент нельзя: cPLA2 участвует и в нормальной работе мозга. Поэтому исследователи искали вещества, которые могли бы избирательно подавлять только его патологическую активность.

«В этом исследовании мы выявили соединения, которые избирательно действуют на cPLA2 и почти не затрагивают родственные ферменты PLA2, важные для нормальной работы клеток», — рассказал руководитель работы Хусейн Яссин, директор Центра персонализированного здоровья мозга Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии.

Для поиска кандидатов ученые использовали компьютерный скрининг миллиардов молекул. Отбирались соединения, способные проникать через гематоэнцефалический барьер — защитную систему, отделяющую мозг от кровотока, — и сохранять активность в тканях мозга.

После отбора соединения проверили в клеточных и животных моделях. Один из ингибиторов cPLA2 показал особенно хорошие результаты: он снижал патологическую активацию фермента в человеческих клетках мозга, подвергнутых стрессу, связанному с болезнью Альцгеймера.

Испытания на мышах подтвердили, что вещество способно проникать в мозг и влиять на воспалительные процессы, связанные с нейродегенерацией.

По словам авторов, сейчас главная задача — понять, может ли воздействие на этот механизм реально снижать риск болезни Альцгеймера, особенно у носителей APOE4.

«Следующий этап посвящен не обещаниям, а тщательной проверке того, безопасно ли воздействовать на этот путь, возможно ли это и имеет ли это значение для заболевания у человека», — отметил Яссин.

Авторы считают, что селективное подавление cPLA2 может стать новым направлением терапии не только болезни Альцгеймера, но и других нейродегенеративных заболеваний.