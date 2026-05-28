Создана форма витамина K, способная восстанавливать клетки мозга

Японские ученые разработали новую форму витамина K, которая может изменить подход к лечению нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

Специалисты Технологического института Сибаура создали соединения на основе активной формы витамина K — менахинона-4 (MK-4). В ходе экспериментов исследователи синтезировали 12 новых молекул, объединив витамин K с компонентами, связанными с витамином A.

Некоторые из соединений содержали ретиноевую кислоту — вещество, способное активировать развитие нейронов. В мозге и нервной системе эти клетки обеспечивают регуляцию всех жизненных процессов организма и его взаимодействие с внешней средой. Гибель нейронов приводит к необратимым нарушениям когнитивных, двигательных и поведенческих функций, что наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

В результате ученым удалось обнаружить молекулу, которая стимулировала превращение нейронных стволовых клеток в полноценные нейроны примерно в три раза эффективнее, чем обычный витамин K.

Авторы исследования отмечают, что большинство существующих препаратов против нейродегенеративных заболеваний способны лишь замедлять развитие болезни или облегчать симптомы, но не восстанавливают погибшие нейроны. Новая технология потенциально может изменить этот подход.

Во время испытаний на животных новое соединение не только успешно преодолевало гематоэнцефалический барьер — естественную защиту мозга, — но и обеспечивало более высокий уровень активного вещества по сравнению с природной формой витамина К.

Кроме того, исследователи выяснили, что соединение взаимодействует с рецептором mGluR1, который участвует в передаче сигналов между нейронами и связан с памятью и двигательными функциями. По мнению ученых, именно этот механизм может запускать восстановление нервной ткани.

Пока технология прошла только лабораторные испытания и эксперименты на животных. Однако ученые считают, что разработка может стать основой для создания препаратов нового поколения.

