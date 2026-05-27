В России разработали новый способ диагностики атеросклероза

Ученые Сеченовского Университета выяснили, что традиционные биомаркеры атеросклероза, основанные на уровне жирных кислот в плазме крови, могут терять диагностическую ценность у пациентов, принимающих статины. В качестве альтернативы исследователи предложили новую систему липидных индексов, которая позволяет точнее выявлять нарушения обмена и оценивать риск заболевания. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Атеросклероз — одно из главных сердечно-сосудистых заболеваний, лежащее в основе инфарктов и инсультов. Для его диагностики и наблюдения за пациентами широко используют показатели, отражающие баланс жирных кислот, включая омега-3 индекс.

Однако новое исследование показало, что такие маркеры в плазме крови не всегда надежны. Они сильно зависят от питания и краткосрочных изменений обмена веществ, поэтому могут не отражать долгосрочные процессы в организме.

Ученые проанализировали образцы крови более чем у 100 человек — пациентов с атеросклерозом и здоровых добровольцев — с учетом проводимой терапии. Выяснилось, что традиционные показатели обладают низкой диагностической точностью и особенно плохо различают группы пациентов, получающих статины.

«Мы увидели, что в условиях реальной клинической практики, прежде всего у пациентов, длительно получающих статины, привычные показатели профиля жирных кислот, включая омега-3 индекс, действительно теряют диагностическую чувствительность. Статины модифицируют липидный обмен и частично сглаживают различия между группами», — рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Филипп Копылов.

В ответ на эти ограничения исследователи разработали новый подход, основанный не на отдельных показателях, а на их комбинации. Система включает индекс соотношения омега-6 и омега-3 жирных кислот, отношения отдельных метаболитов и математическую модель, учитывающую сразу несколько параметров липидного обмена.

Исследователи считают, что новая система может использоваться для более точной диагностики и мониторинга атеросклероза, а также оценки эффективности лечения. При этом авторы подчеркивают, что результаты еще требуют проверки на более крупных группах пациентов, прежде чем метод можно будет внедрить в клиническую практику.

