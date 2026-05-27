Томские ученые нашли способ стимуляции нейронов мозга без операции. Разработанные ими наночастицы могут стать основой для терапии депрессии, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

В современной медицине для нейромодуляции клеток и тканей используют имплантируемые металлические электроды. Но это может вызывать осложнения. В качестве безопасной альтернативы ученые предложили биосовместимые магнитоэлектрические наночастицы.

"Это класс материалов на стыке материаловедения, физики и биомедицины, обеспечивающий возможность преобразовывать магнитное поле в локализованные электрические импульсы, что позволяет реализовать неинвазивную стимуляцию живых клеток", - пояснили "РГ" в Томском политехническом университете.

Размер этих наночастицы в сотни раз меньше клеток крови.

Исследования показали, что наиболее перспективны наночастицы, синтезированные при температуре 185 градусов. Они в три раза усилили приток ионов кальция в нейроны и активировали на 20 процентов больше нервных клеток по сравнению с аналогичными частицами.

"Новую технологию легко адаптировать под конкретную клиническую задачу: от лечения боли до восстановления после инсульта", - пояснил директор международного научно-исследовательского центра "Пьезо- и магнитоэлектрические материалы" университета Роман Сурменев.

Ученые отмечают, что благодаря комплексу мер нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" их исследования и разработки становятся эффективнее.