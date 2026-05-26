Ученые предупредили о неожиданной опасности нерегулярного питания

Ученые из больницы Сеульского университета Святой Марии выяснили, что люди, которые часто пропускают основные приемы пищи, чаще сообщают о симптомах депрессии. При этом разнообразный рацион может частично ослаблять эту связь. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Исследователи проанализировали данные 21 568 взрослых участников Корейского национального исследования здоровья и питания, собранные в 2014–2022 годах. Ученые оценивали, как часто люди завтракали, обедали и ужинали, а также разнообразие их рациона и выраженность симптомов депрессии.

Нерегулярным считалось питание, при котором человек ел один из основных приемов пищи менее пяти раз в неделю. Дополнительно исследователи рассчитывали показатель разнообразия питания: учитывалось употребление продуктов из шести групп — зерновых, овощей, фруктов, мяса, бобовых и орехов, а также молочных продуктов.

Оказалось, что люди с наиболее нерегулярным режимом питания имели в 1,55 раза более высокую вероятность симптомов депрессии по сравнению с теми, кто питался регулярно. Чем более хаотичным был график приемов пищи, тем выше оказывался риск ухудшения настроения.

Особенно выраженной связь была у людей с однообразным рационом. Напротив, разнообразное питание частично ослабляло негативный эффект пропусков еды. Авторы предполагают, что это может быть связано с более высоким поступлением витаминов, противовоспалительных веществ и поддержанием здоровой микрофлоры кишечника.

Отдельно исследователи выделили завтрак. У людей, которые регулярно пропускали утренний прием пищи, связь между нерегулярным питанием и симптомами депрессии становилась сильнее. Худшие показатели психического состояния наблюдались у участников, одновременно пропускавших завтрак и имевших бедный рацион.

Авторы отмечают, что завтрак запускает обменные процессы после ночного периода голодания. Его пропуск может приводить к колебаниям уровня сахара в крови и нарушать утренние гормональные ритмы, влияющие на эмоции и когнитивные функции.

При этом исследование не доказывает причинно-следственную связь. Возможно и обратное объяснение: люди с депрессией нередко теряют аппетит, испытывают снижение мотивации и поэтому чаще пропускают приемы пищи. Кроме того, авторы не учитывали качество сна и уровень стресса, которые тоже влияют на настроение.

Тем не менее исследователи считают, что не только состав пищи, но и режим питания может играть важную роль в поддержании психического здоровья.