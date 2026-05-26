Лекарство от синдрома Туретта прошло третью фазу клинических испытаний

Медики из США завершили третью фазу клинических испытаний экопипама, лекарства от синдрома Туретта, в рамках которых исследователям удалось подтвердить то, что данное средство успешно подавляет судорожные сокращения мышц и другие проявления данного расстройства нервной системы. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале JAMA Neurology.

"Проведенные ранее клинические испытания первой и второй фазы показали, что экопипам способствует снижению частоты тиков, связанных с синдромом Туретта, а также при этом он не вызывает опасных побочных эффектов. Мы успешно проверили долгосрочную эффективность и безопасность подобной терапии с участием 216 добровольцев из числа детей и взрослых", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа американских медиков под руководством профессора Университета Цинциннати (США) Дональда Гилберта при проведении завершающей стадии клинических испытаний экопипама. Он представляет собой первый препарат, избирательным образом подавляющий работу D1-дофаминовых рецепторов, сбои в работе которых возникают при развитии синдрома Туретта.

Для окончательной проверки эффективности и безопасности этого лекарства ученые заручились поддержкой 216 носителей синдрома Туретта в возрасте от 6 до 58 лет, проживающих в США, Канаде, Болгарии, Сербии, Италии и ряде других европейских стран. Все они согласились принимать лекарство в течение 24 недель, на протяжении которых врачи отслеживали изменения в их состоянии и наблюдали за возможными побочными эффектами.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что прием экопипама защитил около 60% детей от развития повторных приступов судорожных сокращений мышц и других проявлений синдрома Туретта, тогда как прием пустышки-"плацебо" оказал схожий эффект лишь для 30% юных добровольцев. Аналогичные, хотя и менее значимые позитивные сдвиги ученые выявили и среди взрослых участников эксперимента.

По словам ученых, прием экопипама почти не вызвал серьезных побочных эффектов, за исключением бессонницы, тревожного состояния и головной боли, а также двух возможных случаев несовместимости организма с этим препаратом. Это говорит в пользу того, что данное лекарство уже в ближайшее время можно будет широко использовать для борьбы с синдромом Туретта, подытожили исследователи.

О синдроме Туретта

Синдром Туретта - расстройство центральной нервной системы, при котором человек страдает от двигательных и вокальных тиков, больные периодически совершают неконтролируемые движения и в 10% случаев выкрикивают ругательства. Синдром встречается у 0,3-0,9% населения, причем дети таких больных в 60 раз больше подвержены риску. По мнению ученых, заболевание вызывается не мутацией одного гена, а комбинацией различных генетических факторов.