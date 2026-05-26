Найден способ снизить риск рецидива рака легкого на 99%

Технология предоперационной диагностики распространения опухоли по легким, разработанная российскими учеными, может снизить риск рецидива на 99%. Об этом сообщила заведующая кафедрой патологической анатомии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Марина Завьялова на открытии вузовской лаборатории трансляционной медицины.

Ранее ТАСС сообщал, что рак легкого занимает первое место в структуре смертности населения России от злокачественных новообразований.

"При внедрении технологии прогнозирования распространения опухоли по воздушным пространствам, примерно, на 98-99% будет минимизирован риск рецидивирования и будут продлены сроки выживаемости у больных с мелкоклеточным раком легкого", - сказала Завьялова.

По ее словам, распространение опухоли по воздушным пространствам - одна из главных проблем при немелкоклеточном раке легкого. До операции почти невозможно определить, распространилась ли опухоль по воздушным путям легкого. Компьютерная томография и даже замороженные срезы ткани прямо во время операции часто дают ложные результаты - их специфичность не превышает 60%.

Технология томских ученых позволяет анализировать не форму и структуру клеток, а их метаболиты - продукты обмена веществ. В основе подхода лежит метаболомный анализ, то есть изучение полного набора метаболитов в образце ткани.

Ученые продолжат развивать проект в новой лаборатории СибГМУ по созданию методов ранней диагностики социально значимых заболеваний, которая открылась 26 мая в Томске. В ней займутся персонализированной диагностикой хронических неинфекционных заболеваний - онкологии, метаболического синдрома и патологий беременности.