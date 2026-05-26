В РФ придумали, как ускорить создание экспресс-тестов на алкоголизм

Ученые Сеченовского университета и Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой обнаружили молекулярные изменения в крови пациентов с алкоголизмом, которые в будущем помогут в создании экспресс-тестов для определения этого заболевания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научного журнала Consortium Psychiatricum, который опубликовал результаты исследования.

Синдром зависимости от алкоголя входит в число самых распространенных психических расстройств. В России в 2023 году официально зарегистрировано более 1,13 млн случаев. Однако до сих пор врачи вынуждены полагаться на опросники и клинические наблюдения: ни одного прямого лабораторного биомаркера, который бы подтверждал диагноз или предсказывал риск срыва, не существует.

"Авторы выяснили, что ключ к ранней диагностике алкогольной зависимости может скрываться в малых внеклеточных везикулах - наноразмерных пузырьках, которые циркулируют в крови и доставляют сигналы между клетками. Новое обзорное исследование показало, что состав этих частиц у людей с синдромом зависимости кардинально отличается от нормы. Это может открыть путь к разработке экспресс-теста, позволяющего определять алкоголизм по составу крови", - сообщили ТАСС в журнале.

Ученые проанализировали результаты исследований с участием пациентов в состоянии острой интоксикации, а также при хроническом употреблении спиртного. Выяснилось, что алкоголь кардинально меняет состав внеклеточных везикул. В частности, у мужчин растет процент насыщенных жирных кислот, у женщин - доля других классов липидов. Авторы работы также отметили изменение у страдающих алкоголизмом экспрессии сигнальных молекул - микроРНК и связь везикул с активацией нейровоспаления даже при однократном употреблении алкоголя.