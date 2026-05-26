Новая российская вакцина от аллергии позволит сократить число уколов

Новая российская рекомбинантная аллерговакцина «Аллергарда» позволит сократить курс вакцинации с 30 до 3-5 уколов. Об этом заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников на Общем собрании членов РАН, видеотрансляция которого ведется на официальном сайте организации.

Красников упомянул новую вакцину, разработанную Государственным научным центром (ГНЦ) Института иммунологии ФМБА России, в докладе «О важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2025 году» — в секции, посвященной физиологии.

По его словам, «Аллергарда» является принципиально новой молекулярной рекомбинантной аллерговакциной для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии.

«Действие вакцины основано на избирательной активации В-клеточного (гуморального) ответа, не затрагивающей Т-клеточное звено иммунитета. Оно превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов. Безопасность и эффективность обеспечены отсутствием целых аллергенов; созданием концентрированного защитного иммунного ответа против значимых В-клеточных эпитопов и сокращением курса вакцинации», — рассказал Красников.

По словам главы РАН оптимальная доза «Аллергарды» составляет 80 мкг, вакцина «безопасна и высокоэффективна». В 2025 году создатели препарата успешно провели две фазы его клинических испытаний, сейчас продолжается третья. Предполагается, что в 2027 году ее запустят в промпроизводство.

Ранее глава ФМБА представила Путину новую вакцину от аллергии.