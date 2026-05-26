ФОМС зарезервировал в бюджете средства на закупку онковакцин

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) обсудил с производителями онковакцин объемы оказания медпомощи и зарезервировал в бюджете необходимые средства на это. Об этом сообщил председатель ФОМС Илья Баланин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"За апрель уже отработали с разработчиками данных методов возможные объемы оказания помощи в текущем году <…> CAR-T-терапия, мРНК-вакцинация. И зарезервировали в бюджете фонда необходимые средства", - сказал Баланин.

Он отметил, что в начале апреля 2026 года три персонифицированных метода лечения онкологических заболеваний были включены в программу государственных гарантий.