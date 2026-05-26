В России улучшили диагностику атеросклероза

Специалисты Сеченовского университета разработали новую систему липидных индексов (показателей жиров в крови), которая позволит точнее диагностировать и мониторить у человека атеросклероз. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые Сеченовского университета показали, что традиционные биомаркеры, основанные на уровне жирных кислот в плазме крови, могут терять диагностическую ценность у пациентов с атеросклерозом, получающих терапию статинами. В качестве альтернативы исследователи предложили новую систему липидных индексов, позволяющую более точно выявлять нарушения обмена и оценивать риск заболевания", - отметили в пресс-службе.

Атеросклероз - одно из ключевых заболеваний сердечно-сосудистой системы, лежащее в основе инфарктов и инсультов. Для его диагностики и мониторинга широко используются показатели, отражающие баланс жирных кислот, в том числе "индекс омега-3". Однако, как показало новое исследование, в плазме крови такие маркеры бывают недостаточно чувствительны. Они могут зависеть от питания и быстро меняться, не отражая долгосрочных метаболических процессов. В результате состояние пациента может оцениваться как стабильное, несмотря на сохраняющийся риск прогрессирования болезни.

В ходе работы ученые проанализировали образцы крови более чем у 100 участников - пациентов с атеросклерозом и здоровых добровольцев - с учетом проводимой терапии. Выяснилось, что традиционные показатели демонстрируют низкую диагностическую точность и особенно плохо различают группы пациентов на фоне приема статинов.

"Мы увидели, что в условиях реальной клинической практики, прежде всего у пациентов, длительно получающих статины, привычные показатели профиля жирных кислот, включая омега 3 индекс, действительно теряют диагностическую чувствительность. Статины модифицируют липидный обмен и частично сглаживают различия между группами, а сами параметры плазмы сильно зависят от диеты и кратковременных влияний", - отметил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

Интегральная модель

В ответ на эти ограничения исследователи предложили новый подход, основанный на комбинации нескольких показателей. В него вошли индекс баланса омега-6 и омега-3 жирных кислот, соотношения отдельных метаболитов и интегральная математическая модель, учитывающая сразу несколько параметров липидного обмена. Такая система показала существенно более высокую диагностическую точность по сравнению с традиционными маркерами и сохранила информативность у пациентов, получающих терапию статинами.

"Мы перешли от оценки отдельных параметров к комплексным индексам, которые отражают не только абсолютный уровень жирных кислот, но и их метаболические соотношения. Такой подход позволяет точнее фиксировать сдвиги, связанные с воспалением и нестабильностью атеросклеротических бляшек, и, по сути, дает нам инструмент более точного мониторинга пациентов с атеросклерозом, в том числе на фоне длительной терапии статинами", - рассказал Копылов.

Результаты работы опубликованы в журнале Biomedicines. Авторы надеются, что предложенный подход можно использовать для более точной диагностики и мониторинга атеросклероза, а также для оценки эффективности терапии. При этом работа требует дальнейшей валидации на более крупных выборках пациентов, однако в перспективе новая система индексов может быть интегрирована в клиническую практику.