Как суточные колебания артериального давления могут ухудшать здоровье мозга

Суточные колебания артериального давления могут негативно влиять на когнитивные функции и способствовать изменениям в структуре мозга, связанным с риском развития деменции – к такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

Согласно результатам нового исследования, частые перепады артериального давления в течение суток могут оказывать негативное влияние на когнитивные функции человека, включая способность к планированию, решению задач и запоминанию информации. Работа, выполненная специалистами из Института мозга и психического здоровья Тернера при Школе психологических наук Университета Монаша, также показала, что более высокие средние показатели давления за 24 часа коррелируют с выраженными признаками сосудистого повреждения головного мозга, – рассказывает Medicalxpress.

Давно известно, что устойчиво повышенное артериальное давление (гипертония) является фактором риска когнитивного снижения, однако роль суточных колебаний давления оставалась изученной недостаточно. Для восполнения этого пробела исследователи использовали устройства непрерывного мониторинга, чтобы отслеживать показатели давления у 225 австралийцев в возрасте от 55 до 80 лет на протяжении полных суток.

Первый автор исследования, Мэдлин Гибсон, кандидат наук в области клинической нейропсихологии, отметила, что в ходе работы были выявлены несколько потенциальных механизмов, посредством которых аномальные колебания давления могут способствовать развитию деменции. В их числе – повреждение белого вещества головного мозга и нарушение функции гематоэнцефалического барьера, выполняющего роль защитного фильтра для нервной ткани. Гибсон добавила, что полученные данные свидетельствуют: изменения в работе мозга, связанные с вариабельностью давления, могут происходить задолго до появления заметных проблем с памятью или мышлением. Она также указала, что даже незначительное повышение вариабельности артериального давления ассоциировано со снижением результатов в когнитивных тестах, что по своему эффекту сопоставимо примерно с семью годами дополнительного старения.

В настоящее время остается невыясненным, может ли целенаправленный контроль вариабельности давления замедлить или обратить вспять выявленные изменения в мозге. Тем не менее, авторы работы подчеркнули, что эти результаты дополняют растущую базу доказательств тесной взаимосвязи между состоянием сердечно-сосудистой системы и здоровьем мозга. Особое внимание исследователи рекомендовали уделять среднему возрасту, который, по их мнению, может стать ключевым периодом для профилактики когнитивного снижения в будущем.

Старший автор исследования, профессор Мэтью Пейс, указал на важность расширенного мониторинга артериального давления для более полного понимания физиологических процессов, происходящих в организме в разное время суток. Он пояснил, что стандартные измерения давления в клинических условиях часто не отражают полной картины, поскольку большинство людей воспринимают артериальное давление как статичный показатель. В действительности, как подчеркнул профессор Пейс, давление является динамической величиной, которая естественным образом меняется в течение дня и ночи, и именно характер этих колебаний может содержать ценную диагностическую информацию о состоянии мозга и рисках его повреждения.