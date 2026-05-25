Выявлен простой способ снизить давление у пожилых за две недели

Ученые из Эксетерского университета выяснили, что свекольный сок способен снижать артериальное давление у пожилых людей за счет изменения состава бактерий в полости рта. Работа опубликована в журнале Free Radical Biology and Medicine (FRBM).

В исследовании участвовали 75 человек: 39 добровольцев младше 30 лет и 36 человек в возрасте 60–70 лет. Участники по две недели пили либо свекольный сок, богатый нитратами, либо аналогичный напиток без нитратов. Между этапами делали двухнедельный перерыв. Затем ученые анализировали состав бактерий в полости рта и изменения давления.

Оказалось, что у пожилых участников свекольный сок снижал артериальное давление, тогда как у молодых такого эффекта не наблюдалось. При этом у обеих групп менялся состав микробиома полости рта, но изменения оказались разными.

У пожилых людей после приема свекольного сока уменьшалась численность бактерий рода Prevotella, которые исследователи считают потенциально неблагоприятными в данном контексте, и увеличивалось количество бактерий Neisseria, связанных с положительными эффектами для здоровья.

Авторы объясняют эффект ролью нитратов. Эти соединения содержатся в овощах и особенно богаты ими свекла, шпинат, руккола, фенхель, сельдерей и капуста кейл. Часть бактерий полости рта преобразует нитраты в вещества, участвующие в образовании оксида азота — молекулы, которая помогает сосудам расслабляться и поддерживает нормальное давление.

«Мы знаем, что диета, богатая нитратами, полезна для здоровья, а с возрастом собственная выработка оксида азота снижается. У пожилых людей также чаще встречается повышенное давление, связанное с риском инфаркта и инсульта», — отметила соавтор работы, профессор Эксетерского университета Анни Ванхатало.

Исследователи подчеркивают, что свекольный сок не заменяет лекарства от гипертонии. Однако работа показывает, что продукты, богатые нитратами, могут стать частью стратегии поддержания сосудистого здоровья в пожилом возрасте.

Кроме того, результаты указывают на неожиданную роль микробиома полости рта: путь к здоровью сосудов может начинаться не только с сердца или питания, но и с бактерий во рту.