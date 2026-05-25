Раскрыт простой способ избежать набора веса после диеты

Одно действие поможет сохранить результат похудения. Оказалось, что 8500 шагов в день помогают избежать повторного набора веса после диеты. Такие выводы отражены в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Проблема удержания веса актуальна для 80% похудевших. Большинство возвращает потерянные килограммы в течение трёх-пяти лет, говорит профессор Марван Эль Гоч из Университета Модены и Реджо-Эмилии.

Учёные проанализировали 18 исследований с участием почти 4000 человек. Те, кто сочетал диету с подсчётом шагов, к концу фазы похудения проходили около 8500 шагов в день и теряли в среднем 4 кг. В долгосрочной перспективе они сохранили бо́льшую часть результата.

Дальнейший анализ показал чёткую связь: чем больше шагов, тем меньше повторный набор веса. При этом увеличение шагов не влияло на первоначальное похудение — здесь ключевую роль играет снижение калорийности.