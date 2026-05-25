Открытые в Китае и Японии вирусы обнаружили у клещей на Северо-Западе России

Ученые выяснили, что клещи, обитающие в Северо-Западном федеральном округе, переносят не только вирус клещевого энцефалита, но и недавно открытые в Китае и Японии вирусы Бейджи и Мукава, а также вариацию вируса «Лесное». Все эти вирусы вызывают лихорадку, при этом вирус Мукава особенно опасен, потому что поражает печень инфицированного человека. Обнаружение этих вирусов в России поможет расшифровать структуру лихорадок неясного происхождения, возникающих после присасывания клещей. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Scientific Reports.Клещи — переносчики большого количества вирусов, среди которых вирус клещевого энцефалита, вызывающий лихорадку и поражающий головной мозг, а также некоторые более редкие патогены. В числе опасных заболеваний — вирус Мукава, атакующий клетки печени, а также вирусы Бейджи и Нуомин, вызывающие лихорадку. Пик заражений приходится на весну и лето — период активности клещей. Эти вирусы в последнее десятилетие обнаружили китайские и японские ученые, но не было известно, распространены ли они в России. Знание о них помогло бы улучшить диагностику и лечение вирусных инфекций, которыми заражаются люди после присасывания клещей.Ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) и Института математики и механики имени Н.Н. Красовского УрО РАН (Екатеринбург) обнаружили вирусы Мукава и Бейджи у клещей, отобранных в Северо-Западном федеральном округе России.Биологи исследовали 42 клеща, пойманных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Архангельской областях и Республике Карелия. Авторы определили, какие вирусы содержатся в клетках клещей, с помощью секвенирования — расшифровки последовательности их генетического материала.Анализ показал, что клещи переносили вирусы клещевого энцефалита, Мукава и Бейджи. Помимо этого ученые обнаружили редкий вирус «Лесное», который относится к тому же роду, что и описанный в Китае вирус Нуомин. Авторы определили, что в генетическом материале вируса «Лесное» на Северо-Западе России есть отличия от его изученного в Китае «собрата». Это говорит о том, что патоген эволюционировал по мере распространения из Китая в Россию. Как выяснилось, более 80% клещей, собранных учеными в Архангельской и Псковской областях, были носителями вирусов.Результаты исследования помогут лучше понять причину возникновения лихорадочных состояний, возникающих после присасывания клещей, а в будущем — проверять клещей в лабораториях не только на клещевой энцефалит, но и на новые вирусные заболевания.«Сейчас мы проводим такое же исследование совместно с коллегами из Института Пастера в Тегеране и изучаем вирусы, носителями которых являются иранские клещи. В итоге мы хотим сравнить, чем отличается репертуар вирусов, переносимых клещами (метавиром клещей) одного вида из разных регионов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Владимир Дедков, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.