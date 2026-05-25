Обнаружена частая причина внезапной остановки сердца

Ученые выяснили, что внезапная остановка сердца у молодых людей значительно чаще связана с генетическими мутациями, чем у пожилых. Результаты исследования опубликованы в журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

© Lenta.ru

Внезапная остановка сердца возникает из-за нарушения электрической активности сердца и в большинстве случаев заканчивается смертью. Исследователи проанализировали геномы более трех тысяч человек, переживших такое состояние, и обнаружили 15 генов, повреждения которых повышают риск опасного нарушения.

Оказалось, что среди людей младше 29 лет опасные генетические варианты встречались примерно у 10 процентов пациентов. С возрастом этот показатель снижался: у людей 70 лет и старше подобные мутации выявляли лишь в 3 процентах случаев. По словам ученых, у пожилых пациентов остановка сердца чаще связана не с генетикой, а с закупоркой сосудов и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Авторы работы считают, что людям, у которых в семье были случаи внезапной остановки сердца, стоит проходить генетическое тестирование. Это может помочь заранее выявить повышенный риск и вовремя начать профилактику — например, изменить образ жизни или подобрать лечение.

Ранее стало известно, что от 560 до 610 минут активности в неделю снижает риск развития инфаркта.