В Самаре будут производить препараты для клеточной терапии рака

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкозаболеваний. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"СамГМУ получил разрешение на производство и применение инновационных биомедицинских клеточных продуктов для лечения сложных форм онкогематологических заболеваний. <…> Производство будет осуществляться на базе СамГМУ и станет первым в России на региональном уровне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что индивидуальный биомедицинский клеточный продукт "Anti-CD19 CAR-T клетки человека для аутологичного применения" предназначен для лечения взрослых пациентов с неходжкинскими В-клеточными лимфомами после двух и более линий системной терапии. Лицензия на производство и применение клеточного продукта выдана Министерством здравоохранения РФ. Разработка велась при поддержке Московского центра инновационных технологий.

"Мы получили первый в истории СамГМУ разрешительный документ на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов. Это инновационная технология мирового уровня для лечения онкогематологических заболеваний. Мы создали продукт, который работает там, где традиционная медицина уже бессильна. И это полностью наша, российская разработка - от лаборатории до клиники", - приводятся в сообщении слова ректора СамГМУ, члена-корреспондента РАН Александра Колсанова.

По его мнению, для университета это обозначает выход на принципиально новый уровень биомедицинских компетенций, а у страны появится собственная, независимая от зарубежных поставщиков клеточная терапия высочайшего уровня.

О методе

В университете пояснили, что CAR-T/NK терапия - это персонализированное клеточное лечение, при котором собственные иммунные клетки пациента или донора перепрограммируют для борьбы с опухолью. Это один из немногих методов, способных привести к полному излечению людей с определенными онкогематологическими заболеваниями. Полученная лицензия дает возможность применять CAR-T клетки для лечения пациентов со сложными формами онкологических заболеваний. Метод обеспечивает быструю реакцию на опухолевые клетки, практически исключая развитие тяжелых реакций. Это дает шанс пациентам, для которых другие методы лечения уже не работают.