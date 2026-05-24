Ученые выявили простой способ предотвратить почти треть случаев рака

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что более трети всех случаев рака в мире можно предотвратить. По оценкам исследователей, в 2022 году около 38% новых диагнозов были связаны с факторами риска, на которые человек или общество могут повлиять. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

© Газета.Ru

Ученые проанализировали почти 19 млн новых случаев рака, зарегистрированных в мире в 2022 году. Оказалось, что примерно 7 млн из них были связаны с 30 изменяемыми факторами риска. Среди них — курение, употребление алкоголя, избыточный вес, недостаточная физическая активность, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение, инфекции, профессиональные вредности и ряд других факторов.

Главным предотвратимым фактором риска оказалось курение табака. С ним связали около 15% всех новых случаев рака в мире. У мужчин влияние оказалось еще сильнее: по оценкам исследователей, курение было связано примерно с 23% всех новых диагнозов рака.

«Это первое глобальное исследование, показывающее, какая доля риска рака связана с причинами, которые можно предотвратить», — отметил руководитель направления по контролю рака ВОЗ Андре Илбави.

Вторым по значимости фактором оказался алкоголь. По расчетам авторов, он был связан с 3,2% новых случаев заболевания — примерно 700 тыс. диагнозов. Вместе курение и алкоголь обеспечили почти половину всех предотвратимых случаев рака.

Отдельное внимание исследователи уделили загрязнению воздуха. Его вклад различался по регионам. Например, в Восточной Азии около 15% случаев рака лёгких у женщин связывали именно с загрязнением воздуха, а в Северной Африке и Западной Азии — примерно 20% случаев рака лёгких у мужчин.

Около 10% новых случаев рака были связаны с инфекциями. У женщин одним из важнейших факторов оказался вирус папилломы человека (ВПЧ), который повышает риск рака шейки матки. Несмотря на существование вакцины, охват вакцинацией во многих странах остаётся недостаточным.

Рак желудка чаще встречался у мужчин и был связан как с курением, так и с инфекциями, распространению которых способствуют скученное проживание, плохая санитария и недостаточный доступ к чистой воде.

«Решение проблемы предотвратимых причин рака — одна из самых мощных возможностей снизить глобальное бремя заболевания», — отметила соавтор работы, эпидемиолог ВОЗ Изабель Сорджоматарам.

Авторы подчеркивают, что профилактика требует не только индивидуальных изменений образа жизни, но и политических решений — от борьбы с курением и загрязнением воздуха до расширения вакцинации и улучшения условий жизни.