Названа причина разрушения хрящей при остеоартрозе

Ученые из Корейского научно-исследовательского института биотехнологий обнаружили белок, который защищает хрящ от разрушения при остеоартрозе. По мере развития болезни этот «телохранитель» исчезает, ускоряя повреждение суставов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи изучили образцы хрящевой ткани девяти пациентов во время операций по замене коленного сустава. Они сравнили относительно здоровые участки хряща с уже разрушенными зонами и обнаружили, что в поврежденной ткани резко снижен уровень белка NR0B2.

Ранее этот белок был известен как регулятор воспаления в печени и иммунных клетках, однако его роль в суставах никто не изучал. Оказалось, что в хряще NR0B2 действует как защитный механизм, который не позволяет клеткам запускать процессы саморазрушения.

Чтобы проверить это, ученые провели эксперименты на мышах без гена NR0B2. После искусственного повреждения сустава у животных быстрее разрушался хрящ, утолщалась кость и появлялись костные наросты. Кроме того, мыши начинали меньше нагружать больную конечность, что указывало на усиление боли.

Дополнительные эксперименты показали, что без NR0B2 клетки хряща начинают активно вырабатывать ферменты, разрушающие ткань сустава. В норме белок блокирует внутриклеточный механизм воспаления, но при его исчезновении этот «переключатель» остается постоянно включенным.

На следующем этапе исследователи попытались вернуть защиту суставу. Они доставили ген NR0B2 в клетки с помощью вирусного носителя, который используется в генной терапии. После инъекций у мышей замедлилось разрушение хряща, уменьшились признаки боли и частично восстановилась структура суставов.

По словам авторов работы, открытие может стать основой для новых методов лечения остеоартроза, которые будут не только снимать боль, но и останавливать само разрушение суставов. Однако перед введением технологии в клиническую практику нужны дополнительные эксперименты.