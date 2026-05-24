Ученые выяснили, как загрязненный воздух меняет работу мозга

Ученые из Бирмингемского и Манчестерского университетов установили, что всего один час воздействия загрязненного воздуха может заметно изменить работу мозга и легких. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Clean Air.

© Газета.Ru

Авторы работы решили проверить, действительно ли все виды загрязнения воздуха одинаково опасны, если содержат одинаковое количество мелких твердых частиц.

Для этого 15 добровольцев старше 50 лет поочередно подвергались воздействию пяти типов воздуха: чистого, с примесью дыма от сжигания древесины, выхлопов дизельного двигателя, кухонных выбросов и цитрусового аэрозоля, возникающего при использовании чистящих средств на основе лимонена.

Каждый участник проводил по часу в герметичной камере, вдыхая воздух через маску. До и после эксперимента ученые проверяли функции легких и проводили когнитивные тесты.

Выяснилось, что даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха влияло на организм по-разному в зависимости от источника загрязнения. После контакта с дымом от древесины и цитрусовым аэрозолем у участников немного снижалась функция легких. Хотя изменения оставались в пределах нормы, исследователи не ожидали увидеть эффект всего после часа воздействия.

Наиболее заметные результаты были связаны с работой мозга. После вдыхания дизельных выхлопов и древесного дыма добровольцы быстрее реагировали в простых тестах на скорость реакции, однако хуже справлялись с более сложными задачами, требующими концентрации и распознавания лиц.

По мнению исследователей, такой эффект может быть связан с оксидами азота, содержащимися в выхлопах и дыме. Эти вещества расширяют сосуды и потенциально усиливают приток крови к мозгу. При этом улучшение простых реакций сопровождалось ухудшением более сложных когнитивных функций.

Авторы подчеркивают, что современные стандарты качества воздуха оценивают только количество частиц, но не учитывают их химический состав, хотя именно он, как показало исследование, может определять влияние загрязнения на мозг и организм.