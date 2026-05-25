Ученые выяснили, как питание коррелирует с психическим здоровьем

Масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutritional Psychiatry, показало, что достаточное потребление клетчатки, фолатов (витамина B9), магния и селена коррелирует со сниженным риском развития депрессивных симптомов. Анализ данных более 5 тысяч взрослых жителей США подтвердил устойчивую обратную связь между количеством этих нутриентов в ежедневном рационе и вероятностью возникновения клинически значимой депрессии.

Для работы исследователи использовали данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES), проведённого в 2017–2018 годах. В анализ вошли анкеты 5068 совершеннолетних участников, которые в течение двух суток подробно фиксировали свой рацион и проходили стандартизированное тестирование на наличие депрессивных симптомов. На основе пищевых дневников учёные рассчитали среднесуточное потребление различных веществ, чтобы минимизировать влияние суточных колебаний в питании, рассказывает naked-science.

Клинически значимые признаки депрессии были выявлены у 9,1% респондентов. Сравнение рационов показало, что у этой группы потребление клетчатки, фолатов, магния и селена было статистически значимо ниже. Математическое моделирование подтвердило обратную связь: чем выше доля указанных компонентов в питании, тем ниже вероятность развития симптомов. Наиболее выраженный эффект продемонстрировали фолаты: увеличение их потребления на одну условную единицу снижало риск на 28%, а у участников с самым высоким уровнем употребления фолатов риск был на 45% ниже по сравнению с группой с минимальным потреблением. Для всех четырёх веществ наблюдалась зависимость «доза – эффект».

Авторы работы предполагают несколько биологических механизмов, которые могут объяснять эту закономерность. Клетчатка ферментируется кишечной микробиотой с образованием короткоцепочечных жирных кислот; эти соединения по оси «кишечник – мозг» способны снижать нейровоспаление. Фолаты участвуют в синтезе серотонина и дофамина – нейромедиаторов, регулирующих эмоциональный фон и мотивацию. Магний модулирует активность нервных рецепторов, ассоциированных с депрессивными состояниями, а селен обладает нейропротекторным действием и поддерживает процессы нейрогенеза.

Вместе с тем делать вывод о том, что дефицит именно этих четырех нутриентов напрямую провоцирует развитие депрессии, преждевременно. Вполне вероятно, что люди, страдающие депрессивными расстройствами, просто хуже питаются, чем те, у кого их нет. Чтобы установить истинную причинно-следственную связь между рационом и психическим здоровьем, требуются долгосрочные исследования.