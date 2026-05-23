PCMag: в Google DeepMind считают, что сверхсильный ИИ появится к 2030 году

Генеральный директор DeepMind (ИИ-подразделения Google) Демис Хассабис заявил, что искусственный интеллект общего назначения (AGI) или, как его еще называют, "сверхсильный ИИ", может появиться примерно к 2030 году. По его словам, развитие таких систем будет происходить не в виде одного резкого скачка, а через серию постепенных улучшений, которые откроют новые возможности для технологий и науки. Об этом пишет PCMag. Хассабис отметил, что появление AGI может стать событием, влияние которого окажется "в десять раз сильнее промышленной революции и в десять раз быстрее". При этом он выразил уверенность, что развитие технологий не обязательно приведет к негативным последствиям. По его мнению, ИИ способен ускорить прогресс в медицине, материаловедении, математике и энергетике. Для оценки появления AGI глава DeepMind предложил собственный вариант "теста Эйнштейна": систему можно обучить физике только до 1901 года, а затем проверить, сможет ли она самостоятельно прийти к открытиям, подобным тем, которые Альберт Эйнштейн начал публиковать в 1905 году. Хассабис признал, что современные модели на это пока не способны, однако считает такую возможность реальной в будущем. Глава DeepMind также назвал рынок ИИ "самой жесткой конкуренцией в истории технологий", отметив, что у Google есть сильная исследовательская база и опыт внедрения технологий в массовые сервисы.