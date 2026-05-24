Нейрохирурги и генетики Москвы научатся лечить самые опасные опухоли мозга

Нейрохирурги Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и генетики Московского клинического научно-исследовательского центра им. А. С. Логинова планируют масштабную серию совместных научных исследований в целях лечения наиболее опасных злокачественных опухолей головного мозга. Об этом шла речь на 5-й ежегодной конференции Московского общества медицинских генетиков.

"Планируются совместные научные работы двух крупных учреждений, таких как Институт Склифосовского и больница Логинова. Они поддержаны департаментом здравоохранения города Москвы, заключены договоры, составлены маршрутные карты основных тем и начаты научные изыскания. Надеюсь, что в ближайший год-два мы получим уже предварительные результаты", - сообщил ТАСС заведующий нейрохирургическим отделением НИИ Склифосовского, ведущий научный сотрудник Александр Природов.

Как подчеркнул профессор Природов, нейрохирурги Москвы очень заинтересованы в сотрудничестве с генетиками. Именно коллаборация нейрохирургов и генетиков призвана поспособствовать повышению качества лечения пациентов с неизлечимыми пока нервными онкологическими заболеваниями, такими как глиомы, где летальность достигает почти 80-90% в течение 15-20 месяцев.

"Мы планируем изменить и улучшить качество жизни и повысить продолжительность жизни пациентов с самыми злокачественными первичными опухолями головного мозга, такими как глиомы и глиобластомы. Мы надеемся, что ранняя диагностика продолженного роста глиом с последующей коррекцией лечения на основании генетического анализа, фенотипирования клеток и выращивания персонализированных клеток именно этого пациента на определенных макетах может помочь ранней диагностике рецидива опухоли и откорректировать терапию", - сказал Природов.

Также, по его словам, планируется ранняя диагностика такого сложного заболевания как эпилепсия. Здесь возможен генетический анализ и выбор правильной тактики лечения, отбор пациентов для хирургических вмешательств.

Достижения столичной генетики

О достижениях центра медицинской генетики и клеточных технологий МКНЦ им. А.С. Логинова на конференции рассказала его руководитель кандидат медицинских наук Наталья Бодунова.