Ученые выяснили, можно ли компенсировать вред алкоголя диетой

Ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что даже здоровое питание не компенсирует вред от регулярного употребления алкоголя: умеренные и высокие дозы спиртного связаны с усилением хронического воспаления в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism.

В исследовании приняли участие 91 человек в возрасте от 21 до 44 лет с избыточным весом или ожирением. Наблюдение продолжалось 21 день. Участников разделили на несколько групп в зависимости от потребления алкоголя: непьющие, малопьющие — до трех порций спиртного в неделю (одной порцией считается 14 г чистого этанола), а также люди с умеренным и высоким уровнем потребления.

Параллельно ученые оценивали качество рациона добровольцев с помощью индекса Healthy Eating Index, который учитывает содержание в питании овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. После завершения эксперимента исследователи измерили уровень воспалительных маркеров в крови, включая С-реактивный белок, фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), а также интерлейкины IL-6 и IL-1β.

Результаты показали, что у женщин, употреблявших алкоголь в умеренных и высоких количествах, уровень С-реактивного белка оказался выше, чем у участниц с низким потреблением спиртного. У мужчин такой зависимости не выявили. При этом у представителей обоих полов в группе с высоким потреблением алкоголя наблюдалось повышение уровня TNF-α — одного из ключевых показателей воспаления.

Авторы исследования объясняют различия между мужчинами и женщинами особенностями обмена веществ. По их словам, женский организм обычно вырабатывает меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, поэтому концентрация спирта в крови после одинаковых доз может быть выше.

Исследователи также отметили, что качественное питание действительно помогает снижать воспалительные процессы, однако его эффект не способен полностью нейтрализовать последствия регулярного употребления алкоголя.

Среди ограничений работы ученые назвали небольшую выборку и то, что все данные о питании и употреблении спиртного основывались на самоотчетах участников.