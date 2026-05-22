Назван симптом, который указывает на раннее начало болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Отаго обнаружили, что субъективные жалобы на ухудшение памяти у людей среднего возраста могут быть связаны с биомаркером болезни Альцгеймера задолго до появления клинических симптомов. Об этом сообщает портал The Conversation.

Болезнь Альцгеймера развивается медленно и может начинаться за десятилетия до постановки диагноза. Обычно деменцию выявляют после 70 лет, однако новое исследование показало, что первые признаки могут проявляться уже в 45-летнем возрасте.

Авторы использовали данные знаменитого проекта Dunedin Study, который ведется более 50 лет и отслеживает состояние здоровья одной группы людей с рождения. Исследователи проанализировали данные участников в возрасте 45 лет и обнаружили связь между жалобами на память и уровнем белка pTau181 в крови.

Этот белок считается одним из перспективных биомаркеров болезни Альцгеймера. Известно, что его концентрация значительно повышается у пациентов с заболеванием, однако до сих пор оставалось неясным, насколько рано он начинает накапливаться.

При этом ученые не обнаружили связи между уровнем pTau181 и результатами когнитивных тестов или изменениями на МРТ мозга. Это может означать, что биомаркер начинает расти на самых ранних стадиях болезни — еще до появления заметных структурных изменений.

«Субъективные жалобы на память могут быть одним из первых моментов, когда человек начинает ощущать развитие заболевания», — отметили авторы.

Исследователи считают, что средний возраст может оказаться критически важным периодом для профилактики деменции. По их словам, выявление риска на ранних этапах позволит раньше начинать вмешательства — от контроля артериального давления и коррекции слуха до повышения физической активности и социальной вовлеченности.

Авторы подчеркивают, что существующие препараты против болезни Альцгеймера не способны восстановить уже утраченные когнитивные функции и лишь замедляют прогрессирование заболевания. Поэтому поиск самых ранних признаков остается одной из главных задач современной медицины.

В дальнейшем ученые планируют продолжить наблюдение за участниками исследования, чтобы выяснить, действительно ли повышение pTau181 в среднем возрасте связано с последующим развитием болезни Альцгеймера.

Ранее была названа простая ежедневная привычка, снижающая риск деменции на 35%.