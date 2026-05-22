Специалисты МАГАТЭ и эксперты из РФ возьмут пробы воды у АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и эксперты из России, Китая, Республики Корея и Швейцарии в очередной раз посетят Японию, где возьмут пробы морской воды близ аварийной АЭС "Фукусима-1", с которой продолжается сброс очищенной от радиоактивных частиц воды. Об этом говорится в сообщении МИД Японии, поступившем в распоряжение ТАСС.

Группа международных специалистов посетит станцию 29 мая. Отмечается, что это будет уже восьмая миссия МАГАТЭ при участии экспертов из разных стран.

В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан, операция растянется на 30-40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 7,8 тыс. тонн воды, к настоящему моменту Япония осуществила 17 таких этапов. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом доводится путем смешивания с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается. Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.