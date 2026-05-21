Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

Экстракт черной смородины может кратковременно улучшать работу сосудов у части здоровых мужчин. К такому выводу пришли британские и турецкие ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

В работе участвовали 15 здоровых мужчин в возрасте около 24 лет. Ученые проверяли, как разовый прием экстракта черной смородины с 210 миллиграммами антоцианов влияет на сердечно-сосудистые и метаболические показатели в покое и во время умеренной ходьбы на беговой дорожке.

Антоцианы — это растительные пигменты, которые содержатся в темных ягодах и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Через два часа после приема экстракта у части участников снизилось общее периферическое сопротивление сосудов. У девяти человек показатель уменьшился в среднем на 17,5 процента, а у восьми вырос сердечный выброс.

При этом во время 30-минутной ходьбы заметного эффекта почти не было: частота сердечных сокращений снизилась всего на два удара в минуту, что авторы считают слишком малым изменением. Также экстракт не повлиял на расход кислорода, обмен жиров и углеводов.

Исследователи подчеркивают, что разовый прием черной смородины может влиять на сосудистую регуляцию у части людей, но для устойчивого эффекта, вероятно, нужен регулярный прием, а выводы требуют проверки в более крупных исследованиях.

