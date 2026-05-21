Назван полезный продукт для снижения риска камней в почках

Овсянка оказалась эффективнее других видов клетчатки для снижения уровня мочевой кислоты в крови. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Food & Function (F&F).

Повышенный уровень мочевой кислоты считается одним из главных факторов риска подагры и образования камней в почках. Исследователи решили сравнить, как разные источники пищевых волокон влияют на этот показатель у молодых людей.

В эксперименте участвовали 99 студентов, которых на восемь недель разделили на три группы. Одна группа регулярно употребляла овсянку, вторая — рис с резистентным крахмалом, а третья придерживалась обычного рациона. При этом питание было составлено так, чтобы участники получали примерно одинаковое количество калорий и питательных веществ.

Оказалось, что обе диеты с высоким содержанием клетчатки снижали уровень мочевой кислоты, однако овсянка работала заметно лучше. В среднем показатель уменьшился на 64,5 микромоля на литр против 39 микромолей в группе с резистентным крахмалом.

Дополнительный анализ показал, что эффект может быть связан с изменениями кишечной микрофлоры. У людей, употреблявших овсянку, увеличивалось количество бактерий рода Dialister, а также менялся уровень связанных с ними метаболитов. Авторы считают, что именно эти изменения могут помогать организму эффективнее снижать уровень мочевой кислоты.

Ранее ученые выяснили, что два дня питания только овсянкой снижают уровень плохого холестерина.