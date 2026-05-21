Мотивационные посты о фитнесе признаны опасными для психики

Просмотр мотивирующих постов о тренировках в соцсетях (fitspiration) ухудшает психическое здоровье. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Health Communication. Они проанализировали данные 26 экспериментов с участием более шести тысяч человек.

Fitspiration (от fitness и inspiration) пришёл на смену блогам о расстройствах пищевого поведения начала 2000-х. Суть не изменилась: демонстрация тела в нетипично стройной форме под видом самодисциплины и здорового образа жизни.

Негативный эффект, как выяснили учёные, примерно одинаково проявляется у молодых женщин и мужчин, людей с разным индексом массы тела. Пол не влияет на восприятие, что опровергает стереотип об особой опасности такого контента именно для женщин. Исключение — возраст: чем старше человек (в выборке от 19 до 33 лет), тем выше вероятность здорового желания заняться спортом.

Исследователи подчёркивают, что повышение мотивации к тренировкам и диетам нельзя считать пользой, если оно связано с риском расстройств пищевого поведения, экстремальных ограничений и перенапряжения.