Найден способ ускорить изучение механизмов развития дислексии

Российские нейрофизиологи разработали подход, позволяющий отслеживать то, как мозг реагирует на неожиданные слова в живой речи при помощи магнитной энцефалографии (МЭГ). Это позволит создать новые методы диагностики и изучения дислексии и других нарушений речи, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"У детей с дислексией нарушена обработка не только письменной, но и звуковой речи. Неинвазивный метод вроде МЭГ позволяет исследовать речевую обработку без устных ответов участника. В перспективе такие методы можно использовать для более точной диагностики речевых нарушений", - пояснила ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Ольга Мартынова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Мартынова и ее коллеги, сейчас нейрофизиологи изучают то, как наш мозг обрабатывает речь, при помощи так называемого метода вызванных потенциалов. В его рамках испытуемому несколько раз предъявляют один и тот же стимул: звук, слово или специальную фразу - и записывают электрические потенциалы мозга в ответ на них. Затем сигнал усредняют по всем повторениям, чтобы убрать случайный шум и выделить устойчивую реакцию.

Данный подход хорошо работает в некоторых ситуациях, однако в силу своей сути он плохо подходит для изучения того, как человек воспринимает живую речь, так как мозг не просто преобразовывает звуки в слова, а непрерывно строит смысл, предсказывает последующие слова, соотносит услышанное с тем, что уже сказано. Руководствуясь этой идеей, исследователи создали модифицированную версию метода вызванных потенциалов, адаптированную для работы с живой речью.

В его рамках добровольцы прослушивают аудиозаписи коротких текстов и в это время ученые отслеживают работу их мозга при помощи МЭГ. Эти сигналы затем усредняются не по отдельным словам, а по семантическим категориям, что позволяет отслеживать реакцию мозга на слова близкие и далекие от предыдущего контекста по смыслу, используя специализированные языковые нейросети.

Работу этого подхода исследователи проверили в опытах с участием 27 здоровых добровольцев, согласившихся прослушать пятиминутную аудиозапись научно-популярного текста о ежиках. Проведенные учеными замеры подтвердили, что созданный ими подход позволяет улавливать различия в работе мозга, связанные с обработкой семантически близких и неожиданных слов в непрерывной русской речи. Это приближает исследование речи к реальным условиям и может быть полезно для изучения языковых нарушений, подытожили ученые.