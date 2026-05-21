Минздрав зафиксировал стабилизацию уровня женского бесплодия в стране

Официальные представители Министерства здравоохранения РФ опубликовали аналитические материалы, отражающие эпидемиологическую ситуацию в сфере женского здоровья. Сведения охватывают женщин в возрасте от 18 до 49 лет. По информации экспертов, в настоящее время общероссийский показатель распространенности патологии скорректировался и зафиксировался на средней отметке 7,8 случая на каждую тысячу гражданок детородного возраста.

Министерство отмечает, что в течение последнего десятилетия кривая заболеваемости не оставалась статичной. Самый благополучный период врачи зарегистрировали в 2012 году. Тогда медицинские специалисты выявили минимальное число пациентов с подобным диагнозом — всего 6,4 случая на тысячу женщин соответствующей возрастной категории.

Последующие годы характеризовались ростом выявляемости недуга, который достиг максимальных значений в 2017 и 2019 годах. В эти пиковые периоды медицинская статистика фиксировала 8,5 случая бесплодия на тысячу россиянок репродуктивного возраста. Специалисты ведомства подчеркивают, что после данных всплесков ситуация вошла в стадию стабилизации.