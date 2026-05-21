Ученые выяснили, до какого возраста у женщин растет температура тела

С подросткового возраста до середины жизни температура тела у женщин неуклонно растет, выяснили ученые из SRI International. Об открытии они рассказали в Science Translational Medicine, оно может пригодиться для мониторинга старения и общего состояния здоровья.

Причины этого явления еще предстоит выяснить, но уже очевидно, что с помощью носимых датчиков температуры оно дает возможность отслеживать старение, распознавать приближение перименопаузы или потенциальные проблемы со здоровьем.

«Мы считаем, что температурный сигнал несет много информации о здоровье. Мы надеемся, что это поможет исследованиям по выявлению новых маркеров различных состояний — возможно, мы имеем дело с недооцененным источником сведений о нашем организме», — считает хронобиолог Мари Гомбер-Лабеданс, ведущий автор исследования.

Исходными данными для анализа стали результаты исследования 1990-х. Его участницы, более 750 женщин в возрасте от 18 до 42 лет, измеряли температуру каждое утро сразу после пробуждения.

В среднем температура тела была ниже в первой половине цикла и выше — во второй, после овуляции. Многие приложения для отслеживания фертильности используют этот температурный скачок, чтобы определить фертильное окно пользовательницы.

Авторы пересмотрели эти данные более детально, чтобы выяснить, как возраст влияет на температуру на разных стадиях менструального цикла. Они обнаружили, что каждый год в возрасте от 18 до 42 лет участницы становились в среднем чуточку теплее. В итоге у женщин 35 лет и старше температура в среднем была примерно на 0,05 °C выше, чем у более молодых — причем в обеих фазах цикла.

Это согласуется с предыдущим исследованием той же группы: тогда выяснилось, что температура кожи пальца, измеряемая непрерывно с помощью «умного» кольца, у женщин 42–55 лет в среднем выше по сравнению с девушками 18–35 лет.

Чтобы объяснить этот подъем температуры, нужны дополнительные исследования, но скорее всего, он вызван гормональными изменениями — особенно ближе к концу репродуктивного периода, объясняет Гомбер-Лабеданс. Когда начинается перименопауза, температура может подскочить резко, вызывая приливы жара и ночную потливость, но связано ли это с теми же механизмами, пока неясно.

В исследование включали только женщин, которые не применяли гормональную контрацепцию и не имели гормональных нарушений, таких как полиэндокринный метаболический овариальный синдром (так теперь называется синдром поликистозных яичников), поэтому пока неизвестно, как эти факторы могут влиять на температуру тела в динамике.

Другие исследования показывают, что после менопаузы температура тела у женщин, как правило, возвращается к более низкому уровню и становится близкой к мужской.

Более высокая температура в возрасте около 40–50 лет может объяснять, почему некоторые женщины в этом возрасте, согласно отдельным свидетельствам, уже не так мерзнут, как раньше, допускает исследовательница.

«Мы предполагаем, что повышенная температура у женщин в этом возрасте может влиять на их восприятие и реакцию на температуру окружающей среды», — говорит она.

С распространением «умных» колец и других носимых датчиков температуры можно будет выявлять характерные тенденции или отклонения в индивидуальных температурных кривых, которые сигнализируют о приближении менопаузы, дают оценку скорости биологического старения или помогают заметить ранние признаки рака яичников или других заболеваний, заключила Гомбер-Лабеданс.