Созданы сосудистые протезы, которые сами замещаются тканями человека

Ученые НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове разработали уникальные сосудистые протезы, на месте которых со временем формируются здоровые сосуды из тканей человека. Об этом сообщил в "Максе" губернатор Кузбасса Илья Середюк.

"Кузбасские ученые из НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний создали протезы, которые восстанавливаются вместе с пациентом. После установки материал постепенно растворяется, а на его месте формируется собственный здоровый сосуд - полностью живой и эластичный", - написал Середюк.

Он подчеркнул, что уже проведены доклинические испытания, в том числе на павианах, организм которых очень близок к человеческому.

"Это позволило выявить и устранить все риски, доказать эффективность и безопасность новых протезов для человека", - отметил глава региона.

Разработка не имеет аналогов в мире.

По словам Середюка, ученым удалось преодолеть неразрешимую в течение десятилетий проблему - как заменять крошечные, но важные сосуды.

"Синтетические протезы, которые существуют сейчас, склонны к тромбозам, требуют повторных операций и не подходят для детей", - добавил губернатор.

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что протез из особых биоразлагаемых полимеров с лекарственным покрытием запатентован. В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы с бизнес-партнером - компанией "НеоКор". Разработчики планируют подать документы на регистрацию в Росздравнадзор и начать клинические испытания.

Новую разработку можно будет использовать в сердечно-сосудистой и челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, травматологии.