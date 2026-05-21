Ученые работают над технологией реабилитации сердечных трансплантатов

Новосибирские ученые проводят исследования по разработке первой отечественной комплексной технологии восстановления и реабилитации сердечных трансплантатов, полученных от доноров после остановки кровообращения. Сейчас в России их для пересадки не используют.

Между тем это возможно, если своевременно провести комплексную реанимацию и реабилитацию донорского сердца. Это подтверждает серия экспериментов, выполненных в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России группой сердечно-сосудистых хирургов под руководством старшего научного сотрудника НМИЦ Максима Жулькова.

В отличие от традиционного донорства, когда сердце получают после смерти головного мозга, органы, полученные от доноров после остановки кровообращения, переживают так называемую тепловую ишемию, пояснил руководитель проекта корреспонденту "РГ". И это всегда вызывало опасения относительно возможности их использования. Однако с развитием технологий аппаратной перфузии и с учетом накопленного опыта стало очевидно, что есть значительный потенциал использования органов и этой группы доноров.

Прежде всего, подчеркивают ученые, это поможет решить острую проблему нехватки органов и сократить ожидание донорского сердца для десятков реципиентов за счет использования тех органов, которые раньше считались непригодными для пересадки.

Во всем мире ежегодно выполняется более пяти тысяч трансплантаций сердца, при этом около 50 тысяч человек - в очереди на операцию. В России в год проводят почти 500 таких операций, но в основном в столичных медучреждениях. В Центре Мешалкина количество трансплантаций сердца в 2025 году вернулось к допандемийным показателям: донорское сердце пересадили 14 пациентам, в том числе впервые - двум несовершеннолетним. Однако потребность в подобных операциях гораздо больше.

Успех проекта позволит сократить ожидание пересадки сердца десяткам пациентов

Цель команды Жулькова, среди которых есть и аспиранты - обладатели стипендий президента РФ, - разработать комплекс мероприятий, при котором орган можно успешно использовать в качестве трансплантата. Сам проект "Разработка технологии перфузионной реанимации и реабилитации сердечного трансплантата, полученного от доноров после остановки кровообращения" поддержан трехлетним грантом Российского научного фонда.

В течение первого года работы над проектом ученые научились реанимировать сердце животных (минипигов) и запускать его спустя 20 минут после его остановки и без охлаждения.

"Но наша задача с помощью разных методов, в том числе фармакологических, увеличить этот промежуток времени, чтобы уж точно доставить донорское сердце до пациента. Поэтому в следующих сериях экспериментов мы будем увеличивать периоды остановки сердца до 30-40 минут и пробовать восстановить его функции", - поделился Максим Жульков.

Ранее ученые Центра Мешалкина предложили уникальную методику аутоперфузии донорского сердца для длительного нормотермического сохранения органа и возможности его транспортировки на дальние расстояния. Идет работа по созданию специального контейнера, в котором будет реализована эта технология.