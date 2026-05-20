Почему вакцина от рака — главное событие в биофармацевтике страны

Введение пациенту с метастатической меланомой российской вакцины от рака является главным событием в отечественной биофармацевтике за последний год. Такое мнение на пленарной сессии саммита разработчиков лекарственных препаратов "Сириус. Биотех - 2026" высказал директор Научного центра трансляционной медицины, председатель ученого совета научно-технологического университета "Сириус" Роман Иванов.

"Главное событие года в российской биофармацевтике. Конечно, на мой взгляд, это введение 31 марта первой российской терапевтической мРНК-онковакцины, разработанной в центре имени Н. Ф. Гамалеи и НМИЦ радиологии для лечения пациента с метастатической меланомой", - сказал Иванов.

Как отметил ученый, таким образом, Россия вошла в число стран, которые способны создавать индивидуальные биотехнологические лекарственные препараты.

"Мы очень надеемся, что в ближайшее время будет получено подтверждение эффективности этой технологии в клинических исследованиях и она будет транслирована в максимально возможное количество онкологических центров нашей страны", - добавил он.

Персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Для ускорения прогресса в области персонализированных препаратов президент России Владимир Путин поручил создать условия, необходимые для разработки и применения инновационных препаратов на основе матричной РНК и обеспечения технологического суверенитета страны. В связи с этим в 2025 году в России создан Научно-технологический центр развития мРНК-технологий. В состав консорциума вошли уже 20 научных организаций, в качестве головного института выступает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Одним из ключевых участников этого консорциума стал научно-технологический университет "Сириус".

Саммит разработчиков лекарственных препаратов "Сириус. Биотех - 2026" проходит в Научно-технологическом университете "Сириус" 20-22 мая. Участники саммита, среди которых разработчики и производители лекарственных препаратов, обсуждают актуальные исследования в этой сфере и ситуацию в отрасли.