Повышена эффективность иммунотерапии при борьбе с агрессивной глиомой

Молекулярные биологи из США разработали новую форму CAR-T иммунотерапии, которая обладает повышенной эффективностью при лечении особенно агрессивных форм глиомы за счет выработки двух сигнальных молекул, заставляющих иммунитет активнее бороться с новообразованием. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).

"Обе этих молекулы помогают друг другу активировать иммунитет, благодаря чему приток иммунных клеток в опухоль резко усиливается. Большое разнообразие этих клеток позволяет атаковать опухоль сразу несколькими путями, в том числе уничтожать и те опухолевые клетки, которые не распознаются "перепрограммированными" Т-клетками", - заявила профессор UCLA Ивонн Чэнь, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Чэнь и другие ученые создали модифицированную версию CAR-T терапии, одной из самых популярных форм иммунотерапии, в рамках которой врачи извлекают из кровотока больного Т-клетки, встраивают в них искусственные рецепторы, помогающие распознавать опухоль, и возвращают в организм пациента. Проведенные ранее опыты показали, что CAR-T терапия редко эффективно действует на агрессивные формы рака мозга сразу по нескольким причинам.

"Главная проблема при лечении рака мозга при помощи иммунотерапии заключалась в том, что далеко не все опухолевые клетки вырабатывают те антигены, которые могут распознавать модифицированные Т-клетки. Мы предположили, что эффективность лечения можно повысить, если CAR-T терапия будет не только сама атаковать опухоль, но и заставлять уже присутствующие в организме иммунные клетки бороться с раком", - добавила профессор Чэнь.

Руководствуясь этой идеей, ученые модифицировали "перепрограммированные" Т-клетки таким образом, что они не только атаковали клетки глиомы, но и также вырабатывали много молекул двух сигнальных белков, IL-12 и DR-18. Обе эти молекулы способствуют развитию воспалений и заставляют соседние иммунные клетки активнее бороться с любыми типами угроз, которые они способны распознать.

Работу этой терапии исследователи проверили в опытах на мышах, в чей мозг были введены культуры клеток особо агрессивных форм глиомы. Новая форма CAR-T ускорила приток иммунных клеток в мозг и привела к уничтожению не только той части опухоли, которую атакует сама иммунотерапия, но и других типов раковых клеток. Это открыло дорогу для запуска клинических испытаний по лечению рекуррентной глиомы высокой степени злокачественности, которые ученые планируют начать уже в ближайшее время.

О глиоме

Глиома представляет собой одну из самых агрессивных форм рака мозга, которая ежегодно диагностируется у примерно 250 тыс. пациентов. Как правило, большинство больных умирает через 12-15 месяцев после выявления новообразования, чья терапия затруднена небольшим числом лекарств, способных проникать внутрь мозга, а также высокой стойкостью клеток глиомы к различным формам иммунотерапии.