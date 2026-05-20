Выявлены иммунные клетки, связанные с болезнью Альцгеймера

Молекулярные биологи выявили ранее неизвестную форму иммунных клеток, которые скапливаются в окрестностях белковых бляшек в мозге носителей болезни Альцгеймера и которые отсутствуют в аналогичных регионах в мозге мышей с аналогом данной формы деменции. Их изучение поможет ученым уточнить роль человеческого иммунитета в развитии данного заболевания, сообщила пресс-служба немецкого Аугсбургского университета.

"Разработанная учеными методика визуализации помогла им обнаружить ранее неизвестную популяцию иммунных клеток, которые встречаются фактически только в тех тканях мозга, где присутствуют скопления патогенного белка бета-амилоида. Их изучение значительно расширит представления ученых о том, как воспаления и реакция на них со стороны иммунитета влияет на развитие болезни Альцгеймера", - говорится в сообщении.

Это открытие было совершено группой немецких и американских молекулярных биологов под руководством доцента Орегонского университета здоровья и науки (США) Бахары Аджами при проверке работы созданного ими метода визуализации, позволяющего отслеживать распределение десятков белковых молекул по тканям мозга. В их число входят как пептиды в здоровых нейронах, так и бета-амилоид и другие патогенные молекулы, способствующие развитию или являющиеся биомаркерами болезней мозга.

Как объясняют биологи, в прошлом ученые могли получать такие сведения лишь для одного или нескольких белков, или для большого числа пептидов в отдельных нейронах или других клетках мозга. Биологи из США и Германии создали особые антитела, способные присоединяться к конкретным белкам и помечать их при помощи светящихся меток, которые можно затем легко удалить. Это позволяет использовать одни и те же образцы тканей для составления "карт" распределения сотен разных пептидов.

Опираясь на этот подход, исследователи подготовили детальные клеточные карты для срезов фронтальной коры мозга, полученных от восьми носителей болезни Альцгеймера и здоровых добровольцев схожего возраста и пола. Последующее сравнение этих карт позволило ученым открыть ранее неизвестную категорию микроглии, вспомогательных клеток мозга, связанную со старением, а также особые иммунные клетки, связанные с бета-амилоидом.

Данные тельца, как обнаружили биологи, скапливались в тех частях коры, где присутствовали клубки бета-амилоида, причем данные клетки отсутствуют в мозге мышей и других модельных животных с аналогами болезни Альцгеймера. Это делает их особенно интересными в контексте изучения возможных уникальных особенностей в развитии болезни Альцгеймера у людей, которые могут снижать эффективность лекарств, разрабатываемых в рамках опытов на модельных животных.

О болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера относится к числу наиболее распространенных типов старческой деменции. По текущим предположениям ученых, она развивается в результате накопления в нейронах бета-амилоида, токсичных белковых клубков, состоящих из поврежденных молекул белка APP. Помимо бета-амилоида, при развитии болезни Альцгеймера в клетках мозга копятся другие токсичные молекулы, в том числе поврежденные нити тау-белка.