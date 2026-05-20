Вирусолог назвал главных кандидатов на роль новой пандемии

Специалисты продолжают внимательно следить за эпидемиологической обстановкой в мире.

Причем на роль возбудителей новых масштабных вспышек заболеваний остаются птичий грипп и различные виды коронавирусов. Об этом заявил Life.ru Анатолий Альтштейн, вирусолог и главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Эксперт напомнил базовые принципы существования микроорганизмов в природе. По его утверждению, вирусы непрерывно циркулируют в окружающей среде. Они присутствуют в человеческой популяции, а также поражают животных, растения. Подавляющее большинство этих инфекционных агентов не несет существенной опасности для нашего здоровья. Однако определенная доля микроорганизмов обладает высоким патогенным потенциалом.

Развитие локальных эпидемий напрямую зависит от мутаций возбудителя. Они начинаются в тот момент, когда формируются новые, значительно более заразные варианты. При этом глобальные пандемии представляют собой довольно редкое явление, с которым человечество сталкивается примерно раз в несколько десятилетий. В качестве наглядных исторических примеров специалист привел масштабную вспышку гриппа в начале двадцатого столетия, а также коронавирусную инфекцию, распространение которой началось в 2020 году.

Оценивая текущие риски, представитель НИЦ имени Гамалеи выделил конкретные угрозы.

«Сейчас есть две группы вирусов, которые очень подозрительны в отношении такой пандемии. Это вирусы гриппа, есть птичий грипп, который очень тяжело протекает, если он перебросится на человека, то это может дать тяжелую пандемию», — предупредил ученый.

Вторую серьезную опасность, по мнению вирусолога, представляют коронавирусы. Альтштейн объяснил, что внутри этой группы также могут зарождаться новые формы с высоким потенциалом заражения людей. Медицинская статистика показывает, что коронавирусные инфекции уже неоднократно становились причиной вспышек заболеваемости. Более того, некоторые разновидности этих возбудителей, судя по всему, сохранились в человеческой популяции как наследие прошлых эпидемических волн.

Ученый констатировал невозможность точного определения времени и конкретного места начала следующей мировой пандемии. Современная наука позволяет экспертам лишь анализировать текущую ситуацию и выявлять наиболее опасные вирусы, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что лихорадка Эбола не способна закрепиться на территории России, так как в стране отсутствуют необходимые для этого природные условия.