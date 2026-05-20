Ученый ответил, кто лидирует в гонке разработчиков препаратов генной терапии

Китай с большим отрывом лидирует в мировой гонке разработчиков препаратов генной терапии, обходя других исследователей в данной области. Об этом сообщил на пленарной сессии саммита разработчиков лекарственных препаратов "Сириус. Биотех - 2026" председатель ученого совета, директор научного центра трансляционной медицины научно-технологического университета "Сириус" Роман Иванов.

"Китай в настоящее время с большим отрывом лидирует в этой гонке [между разработчиками препаратов генной терапии]. Удивляет даже не столько лидерство Китая, сколько все нарастающее отставание Евросоюза, - сказал ученый. - Это пример того, как избыточное регулирование и косность государственной системы тормозят работу фармацевтической отрасли".

Говоря о причинах успеха китайских ученых, Иванов указал и на неоправданно высокие цены на препараты генной терапии из стран Евросоюза и США.

"Первый локальный геннотерапевтический препарат, который был зарегистрирован в этом году в Китае, вышел на рынок с 90-процентной скидкой по отношению к лекарственным препаратам, которые продаются американскими и европейскими компаниями. И это действительно меняет в корне ситуацию, и органы систем здравоохранения и развивающихся стран, и развитых, как Китай, гораздо с большим интересом смотрят на препараты генной терапии", - добавил он.

Саммит разработчиков лекарственных препаратов "Сириус. Биотех - 2026" проходит в научно-технологическом университете "Сириус" 20-22 мая. Участники саммита, среди которых разработчики и производители лекарственных препаратов, обсуждают актуальные исследования в этой сфере и ситуацию в отрасли.