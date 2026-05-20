Развеян популярный стереотип об алкоголизме

Американские ученые обнаружили, что умеренное и высокое потребление алкоголя связано с усилением хронического воспаления в организме даже у людей, которые придерживаются здорового рациона. Работа опубликована в журнале Alcohol and Alcoholism (AA).

Исследование провели специалисты Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл. В работе участвовал 91 взрослый человек 21–44 лет с индексом массы тела выше 25, то есть с избыточным весом или ожирением. За участниками наблюдали в течение 21 дня.

Добровольцев разделили на группы: непьющие, люди с легким потреблением алкоголя (до трех порций в неделю), умеренным и высоким. Также ученые оценили качество питания с помощью индекса Healthy Eating Index, который отражает долю цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов в рационе. В конце эксперимента исследователи измерили в крови участников уровни воспалительных маркеров — С-реактивного белка, фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), интерлейкинов 6 и 1β.

Оказалось, что у женщин, употреблявших алкоголь в умеренных и больших количествах, уровень С-реактивного белка был выше, чем у тех, кто пил мало. У мужчин такой зависимости не обнаружили. При этом у людей обоих полов, относящихся к группе с высоким потреблением алкоголя, повышался уровень TNF-α — одного из ключевых маркеров воспаления.

Авторы связывают различия между мужчинами и женщинами с особенностями метаболизма: у женщин обычно меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, поэтому концентрация спирта в крови после одинаковых доз оказывается выше.

Здоровое питание действительно немного снижало воспаление: высокий индекс качества рациона был связан с более низкими уровнями некоторых маркеров. Однако этот эффект не перекрывал усиление воспаления, наблюдаемое при умеренном и высоком потреблении алкоголя.

Исследователи подчеркивают, что работа проводилась только среди людей с избыточным весом и ожирением, поэтому результаты могут не полностью распространяться на всю популяцию. Кроме того, данные о питании и употреблении алкоголя основывались на самоотчетах участников.