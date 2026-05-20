Раскрыт неожиданный признак ухудшения работы мозга

Скорость и характер почерка могут указывать на развитие когнитивных нарушений у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эворы в Португалии. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience (FHN).

В исследовании приняли участие 58 человек в возрасте от 62 до 92 лет, проживающих в домах престарелых. У 38 участников ранее уже были диагностированы когнитивные нарушения. Добровольцы выполняли различные письменные задания на специальном цифровом планшете: рисовали линии и точки, переписывали предложения и записывали текст под диктовку.

Оказалось, что именно задания под диктовку лучше всего выявляли различия между людьми с нормальными когнитивными функциями и нарушениями памяти и мышления. Участники с признаками когнитивного снижения начинали писать медленнее, дольше выполняли задания, а движения руки становились более фрагментированными и менее согласованными.

По словам ученых, письмо требует одновременной работы памяти, внимания, языковой обработки и координации движений, поэтому изменение почерка может отражать ранние нарушения работы мозга.

Авторы считают, что в будущем простые цифровые тесты с анализом почерка могут стать недорогим и удобным способом раннего выявления когнитивных проблем в обычных клиниках и домах престарелых.

